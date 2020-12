Damiano Carrara, che sorpresa: la prima vera foto con la fidanzata “misteriosa” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per la “non gioia” di tutto il suo pubblico femminile, Damiano Carrara ha una fidanzata. Lo si era capito un mesetto fa, quando il bellissimo pasticciere di Bake Off da sempre restio a condividere il suo privato aveva pubblicato la prima foto di coppia. Ma solo ora, per Natale, il 35enne toscano ha deciso di mostrare il volto della fortunata che ha rubato il suo cuore. Fino a ieri, appunto, ne conoscevamo solo il sorriso, mostrato attraverso uno scatto di un tramonto sul mare e due sagome in primo piano. “Momenti speciali”, la didascalia di Damiano Carrara che usciva così allo scoperto. Ma come detto la foto mostrava i due in controluce, quindi mistero sull’identità della fidanzata dello chef. Un dettaglio che lasciava chiaramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per la “non gioia” di tutto il suo pubblico femminile,ha una. Lo si era capito un mesetto fa, quando il bellissimo pasticciere di Bake Off da sempre restio a condividere il suo privato aveva pubblicato ladi coppia. Ma solo ora, per Natale, il 35enne toscano ha deciso di mostrare il volto della fortunata che ha rubato il suo cuore. Fino a ieri, appunto, ne conoscevamo solo il sorriso, mostrato attraverso uno scatto di un tramonto sul mare e due sagome in primo piano. “Momenti speciali”, la didascalia diche usciva così allo scoperto. Ma come detto lamostrava i due in controluce, quindi mistero sull’identità delladello chef. Un dettaglio che lasciava chiaramente ...

