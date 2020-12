Dalla Spagna, occasione Diego Costa: ha chiesto cessione all’Atletico Madrid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Diego Costa verso l'addio all'Atletico Madrid. Forse già a gennaio. Sarebbe questa la notizia di mercato esplosa in Spagna. L'attaccante avrebbe chiesto la cessione anticipata nonostante la scadenza del proprio contratto nel mese di giugno.Secondo quanto riportato da As lo spagnolo avrebbe chiesto ufficialmente ai colchoneros di risolvere il contratto per motivi familiari. A 32 anni, il bomber stava vivendo una stagione particolare con tanto di concorrenza da parte di Luis Suarez. Difficile capire se la sua decisione sia dovuta a veri problemi personali o abbia a che fare proprio con il dualismo con l'uruguaiano. In questa stagione il centravanti ha messo in bacheca solo 7 presenze, di cui 5 a gara in corso.caption id="attachment 1008007" align="alignnone" width="694" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020)verso l'addio all'Atletico. Forse già a gennaio. Sarebbe questa la notizia di mercato esplosa in. L'attaccante avrebbelaanticipata nonostante la scadenza del proprio contratto nel mese di giugno.Secondo quanto riportato da As lo spagnolo avrebbeufficialmente ai colchoneros di risolvere il contratto per motivi familiari. A 32 anni, il bomber stava vivendo una stagione particolare con tanto di concorrenza da parte di Luis Suarez. Difficile capire se la sua decisione sia dovuta a veri problemi personali o abbia a che fare proprio con il dualismo con l'uruguaiano. In questa stagione il centravanti ha messo in bacheca solo 7 presenze, di cui 5 a gara in corso.caption id="attachment 1008007" align="alignnone" width="694" ...

ItaSportPress : Dalla Spagna, occasione Diego Costa: ha chiesto cessione all'Atletico Madrid - - CorkScrew12 : RT @ManuelR97_: E ti credo le offerte di Genoa e club turco (quale?) non è che siamo tanto allettanti. Se arrivasse un'offerta dalla Spagna… - ManuelR97_ : E ti credo le offerte di Genoa e club turco (quale?) non è che siamo tanto allettanti. Se arrivasse un'offerta dall… - MatteBa : @PalloneBucato @GoalItalia Ah dico solo che cr7 è stato in Portogallo, ed ha vinto. È stato in premier ed ha vinto.… - ifea1954 : @CottarelliCPI La solidarietà si vede dalla priorità dei vaccini Italia 9750 mila, Spagna 350 mila , Germania 150 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Calciomercato, dalla Spagna: "La permanenza di Adekanye al Cadice è in bilico" La Lazio Siamo Noi Covid, Pfizer ritarda di un giorno invio nuovo lotto vaccini in Spagna

Pfizer ha ritardato di un giorno a domani la consegna di un nuovo lotto di vaccini anti Covid-19 in Spagna a causa di problemi logistici. Lo ha comunicato Salvador Illa, ministro della Salute spagno ...

Bomba dalla Spagna: Piqué si candida alla presidenza del Barcellona

Gerard Piqué presidente del Barcellona. No, nessun errore. Sembra essere questo il destino dell’attuale difensore blaugrana che avrebbe deciso, complice anche la sua situazione fisica e il pesante inf ...

Pfizer ha ritardato di un giorno a domani la consegna di un nuovo lotto di vaccini anti Covid-19 in Spagna a causa di problemi logistici. Lo ha comunicato Salvador Illa, ministro della Salute spagno ...Gerard Piqué presidente del Barcellona. No, nessun errore. Sembra essere questo il destino dell’attuale difensore blaugrana che avrebbe deciso, complice anche la sua situazione fisica e il pesante inf ...