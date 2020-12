Dalla Spagna: Diego Costa vicino alla risoluzione del contratto con l’Atletico Madrid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Diego Costa si avvicina all’addio all’Atletico Madrid, già a gennaio. Secondo quanto riportano As e Mundo Deportivo, il brasiliano, in scadenza a giugno, ha chiesto ai Colchoneros di risolvere il contratto per motivi familiari. Il 32enne era tornato all’Atletico nel gennaio 2018, 19 gol e 13 assist in 81 gare il suo bilancio, con oltre 70 partite saltate fra infortuni e squalifiche. Foto: Twitter Liga ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020)si avvicina all’addio al, già a gennaio. Secondo quanto riportano As e Mundo Deportivo, il brasiliano, in scadenza a giugno, ha chiesto ai Colchoneros di risolvere ilper motivi familiari. Il 32enne era tornato alnel gennaio 2018, 19 gol e 13 assist in 81 gare il suo bilancio, con oltre 70 partite saltate fra infortuni e squalifiche. Foto: Twitter Liga ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

