Dalla Premier e dall’Everton una lezione di sportività che il calcio italiano e la Juve non capiranno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cosa accade in un campionato in cui ancora ci si ricorda che si gioca a calcio anche in nome dei valori dello sport? Accade che se c’è una squadra che ha in corso un cluster di Covid-19, con cinque positivi tra i calciatori e altri nello staff, che chiede di poter rinviare la partita per poter giocarla in condizioni di equità, dall’altra parte non trovano un niet speranzoso di approfittare della situazione ma un comprensivo sì. Perché non si gioca se l’avversario è menomato. È l’abc dello sport. È quel che accaduto oggi tra Manchester City e Everton. La partita si sarebbe dovuta giocare questa sera a Goodison Park. Tre giorni fa, la squadra di Guardiola ha registrato due casi di positività tra i calciatori: Kyle Walker e Gabriel Jesus, più altri dello staff. A questi si sono aggiunti altri tre calciatori oltre ad altro personale dello staff. È evidentemente in corso un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cosa accade in un campionato in cui ancora ci si ricorda che si gioca aanche in nome dei valori dello sport? Accade che se c’è una squadra che ha in corso un cluster di Covid-19, con cinque positivi tra i calciatori e altri nello staff, che chiede di poter rinviare la partita per poter giocarla in condizioni di equità, dall’altra parte non trovano un niet speranzoso di approfittare della situazione ma un comprensivo sì. Perché non si gioca se l’avversario è menomato. È l’abc dello sport. È quel che accaduto oggi tra Manchester City e Everton. La partita si sarebbe dovuta giocare questa sera a Goodison Park. Tre giorni fa, la squadra di Guardiola ha registrato due casi di positività tra i calciatori: Kyle Walker e Gabriel Jesus, più altri dello staff. A questi si sono aggiunti altri tre calciatori oltre ad altro personale dello staff. È evidentemente in corso un ...

eleinadotisopse : @FrancescoOrdine Ciccio dalla premier brutte notizie, addirittura rinviano una partita! CLAMOROSO EH? - sburrotre : @Tru_Visioner Calha rinnova e resta per me, kessie boh ma un 40/50 dalla premier ti arriva - DaVelSign : RT @thegoodlobbyit: Scompare - per fortuna - dalla bozza del #RecoveryPlan la #taskforce di manager di grandi aziende proposta inizialment… - dagoneye : RT @thegoodlobbyit: Scompare - per fortuna - dalla bozza del #RecoveryPlan la #taskforce di manager di grandi aziende proposta inizialment… - thegoodlobbyit : Scompare - per fortuna - dalla bozza del #RecoveryPlan la #taskforce di manager di grandi aziende proposta inizial… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Premier Inter: un anno fa un mercato 'da Premier', un errore da non ripetere Calciomercato.com Premier League, rinviata per Covid Everton-Manchester City

Il big-match della sedicesima giornata di Premier League è stato rinviato a causa di nuovi casi di Covid-19 nel Manchester City. La gara era in programma stasera alle ore 21. La decisione è stata ...

UFFICIALE – Positivi al Covid in casa Manchester City: rinviato il match contro l’Everton

E’ arrivata l’ufficialità con un comunicato del Manchester City: il big match di questa sera tra i Citiziens e l’ Everton è stato rinviato. Come si apprende dal comunicato del club infatti, dopo l’ult ...

Il big-match della sedicesima giornata di Premier League è stato rinviato a causa di nuovi casi di Covid-19 nel Manchester City. La gara era in programma stasera alle ore 21. La decisione è stata ...E’ arrivata l’ufficialità con un comunicato del Manchester City: il big match di questa sera tra i Citiziens e l’ Everton è stato rinviato. Come si apprende dal comunicato del club infatti, dopo l’ult ...