Da oggi l’Italia è zona arancione: cosa si può fare fino al 30 dicembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) (foto: Ipa)Secondo il decreto legge del 18 dicembre varato dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19 durante l’attuale periodo di festività, dal 28 al 30 dicembre l’Italia diventa zona arancione, per poi tornare zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio 2021. Anche lunedì 4 gennaio sarà nuovamente zona arancione, mentre il 5 e il 6 gennaio si rientrerà in regime di lockdown rosso. Ma cosa significa zona arancione? Gli spostamenti Nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, in tutta la penisola sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune, tra le ore 05 e le 22. Resta sempre in vigore il coprifuoco notturno (e tra il 31 ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) (foto: Ipa)Secondo il decreto legge del 18varato dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19 durante l’attuale periodo di festività, dal 28 al 30diventa, per poi tornarerossa dal 31al 3 gennaio 2021. Anche lunedì 4 gennaio sarà nuovamente, mentre il 5 e il 6 gennaio si rientrerà in regime di lockdown rosso. Masignifica? Gli spostamenti Nelle giornate del 28, 29, 30e 4 gennaio, in tutta la penisola sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune, tra le ore 05 e le 22. Resta sempre in vigore il coprifuoco notturno (e tra il 31 ...

