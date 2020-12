Da oggi l’Italia è zona arancione: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 28 dicembre 2020) Da oggi, 28 dicembre, e fino alla mezzanotte del 30 dicembre, l’Italia torna in zona arancione. Riaprono i negozi (non solo quelli alimentari) e sarà possibile spostarsi, all’infuori del coprifuoco 22-5, senza autocertificazione. Sarà possibile andare a trovare parenti e amici senza le restrizioni sperimentate dal 24 al 27 dicembre. Continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell’entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione (c’è comunque il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia): conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Da, 28 dicembre, e fino alla mezzanotte del 30 dicembre,torna in. Riaprono i negozi (non solo quelli alimentari) e sarà possibile spostarsi, all’infuori del coprifuoco 22-5, senza autocertificazione. Sarà possibile andare a trovare parenti e amici senza le restrizioni sperimentate dal 24 al 27 dicembre. Continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell’entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione (c’è comunque il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia): conseguentemente, sarà possibile anche andare avisita ad amici e ...

GiuseppeConteIT : Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operator… - piersileri : Una data simbolica e al tempo stesso storica: oggi non solo l’Italia, ma l’Europa intera compie un decisivo passo a… - AzzolinaLucia : Oggi è un giorno storico per l’Italia e per l’Europa. Il #VaccineDay avvia una nuova fase che ci porterà gradualmen… - Ape_Corina : RT @GiuseppeConteIT: Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori s… - Devabole : RT @topitalianews24: Oggi l'Italia si è svegliata con la #neve Da zona rossa a zona bianca ci sta bene -

Ultime Notizie dalla rete : oggi l’Italia La Borsa o la Vita? Un libro spaziale per scoprirlo e fare beneficenza Fortune Italia