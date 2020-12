Da oggi e per tre giorni l’Italia torna arancione. Negozi aperti e meno limitazioni agli spostamenti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo la stretta per le festività di Natale, l’Italia cambia colore e torna in zona arancione per tre giorni. Come stabilito dal governo, sarà consentito spostarsi liberamente nel proprio Comune e da questa mattina hanno riaperto tutti i Negozi che dovranno abbassare le serrande alle 21. Restano chiusi, invece, bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio, così come rimane invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione, a differenza di quanto accadeva con la zona rossa, serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Tra le motivazioni per cui l’esigenza di spostarsi è comprovata rientrano l’assistenza a genitori non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo la stretta per le festività di Natale,cambia colore ein zonaper tre. Come stabilito dal governo, sarà consentito spostarsi liberamente nel proprio Comune e da questa mattina hanno riaperto tutti iche dovranno abbassare le serrande alle 21. Restano chiusi, invece, bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio, così come rimane invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione, a differenza di quanto accadeva con la zona rossa, serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Tra le motivazioni per cui l’esigenza di spostarsi è comprovata rientrano l’assistenza a genitori non ...

