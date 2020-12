Da Fazio a Pastore, quanti esuberi per la Roma (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma - L'obiettivo dei Friedkin è quello di abbassare l'età media e il monte ingaggi della rosa. La Roma dalla scorsa estate è alla ricerca di una sistemazione per Fazio , Juan Jesus e Pastore , ma ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 dicembre 2020)- L'obiettivo dei Friedkin è quello di abbassare l'età media e il monte ingaggi della rosa. Ladalla scorsa estate è alla ricerca di una sistemazione per, Juan Jesus e, ma ...

Difficile trovare l’acquirente per chi, negli ultimi anni, ha giocato poco. In uscita anche Carles Perez: per lui la Roma pensa al prestito L’obiettivo dei Friedkin è quello di abbassare l’età media e ...

Fienga, ancora principale riferimento di Fonseca in attesa dello sbarco di Tiago Pinto, ha fatto il punto di mercato con l’allenatore: la priorità va all’esterno offensivo e non ...

