Cuzzupi (UGL Scuola): “Docenti di religione e strumenti musicali vittime della superficialità del Ministero” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Per l’ennesima volta ci troviamo al cospetto dell’approssimazione nelle decisioni e negli indirizzi, cosa questa che dimostra la poca conoscenza del mondo Scuola da parte di chi guida il Dicastero. Cosa questa che crea malumori e squilibrio all’interno di un comparto già duramente provato dalla pandemia e dall’estro di chi è chiamato a guidarlo.” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Per l’ennesima volta ci troviamo al cospetto dell’approssimazione nelle decisioni e negli indirizzi, cosa questa che dimostra la poca conoscenza del mondoda parte di chi guida il Dicastero. Cosa questa che crea malumori e squilibrio all’interno di un comparto già duramente provato dalla pandemia e dall’estro di chi è chiamato a guidarlo.” L'articolo .

orizzontescuola : Cuzzupi (UGL Scuola): “Docenti di religione e strumenti musicali vittime della superficialità del Ministero” - reggiotv : Reggio Calabria. “Per l’ennesima volta ci troviamo al cospetto dell’approssimazione nelle decisioni e negli… - UGLConf : Consiglio Direttivo Confederale UGL Calabria con il Segretario Regionale Ornella Cuzzupi e il Segretario Generale… - UGLConf : #Scuola, Ornella Cuzzupi @UglScuola : “La scuola è viva per l’enorme attività dei lavoratori, non certo per Azzolin… - scuolainforma : UGL Scuola, Cuzzupi: ‘Dal territorio conferme e proposte’ -

Ultime Notizie dalla rete : Cuzzupi UGL Cuzzupi UGL: docenti vittime della superficialità dell'approssimazione nelle decisioni e negli indirizzi TrapaniOk Consiglio Direttivo Confederale Calabria: unanimità alla linea e al programma del Segretario Ornella Cuzzupi

Ornella Cuzzupi. Da registrare l’intervento del Segretario Generale UGL, Francesco Paolo Capone, che oltre a ringraziare il Segretario dell’Unione calabrese e tutti i dirigenti regionali per l’ ...

UGL Scuola, Cuzzupi: ‘Dal territorio conferme e proposte’

Si è tenuto nella serata del 18 dicembre il previsto incontro-videoconferenza tra la Segreteria Nazionale della Federazione UGL Scuola e il proprio gruppo Dirigente di ogni Regione italiana.

Ornella Cuzzupi. Da registrare l’intervento del Segretario Generale UGL, Francesco Paolo Capone, che oltre a ringraziare il Segretario dell’Unione calabrese e tutti i dirigenti regionali per l’ ...Si è tenuto nella serata del 18 dicembre il previsto incontro-videoconferenza tra la Segreteria Nazionale della Federazione UGL Scuola e il proprio gruppo Dirigente di ogni Regione italiana.