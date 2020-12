Crotone | ragazzo assunto da supermercato davanti al quale stazionava | «Sono troppo felice»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) È stato ‘premiato’ con l’assunzione ildel Gambia che per anni ha stazionatoad undi, fornendo assistenza ai clienti dell’esercizio commerciale. Il ‘regalo’, giunto proprio in prossimità del Natale, ha donato a Kemo, 40enne della Guinea Bisseau, profonda gioia. Migrato in Italia da circa sei anni, è statoda qualche giorno come addetto allo scarico merci delcalabrese innanzi alha sostato per anni. “contento”, ha dichiarato a Fanpage.it che ha raggiunto i protagonisti della storia. Leggi anche >> Miracolo di Natale ad Avellino: neonato abbandonato dopo il parto trova una famiglia...