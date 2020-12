Crollo storico di Lotteria Italia: non succedeva da quarant’anni (Di lunedì 28 dicembre 2020) La crisi legata al Covid ha travolto anche Lotteria Italia. L’edizione del 2020 infatti, ha visto l’acquisto di appena 4,7 milioni di biglietti con un calo del 30% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, si tratterebbe di un Crollo storico che non si registrava da 40 anni, con un incasso pari L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) La crisi legata al Covid ha travolto anche. L’edizione del 2020 infatti, ha visto l’acquisto di appena 4,7 milioni di biglietti con un calo del 30% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, si tratterebbe di unche non si registrava da 40 anni, con un incasso pari L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

iconanews : Lotteria Italia: crollo storico, venduti 4,7 mln biglietti - DomiziGiancarlo : RT @21_editore: E' in libreria #ilsecolodeivandali, saggio storico del professore #UmbertoRoberto. Il volume ha come oggetto i Vandali, che… - LucianoDilda : @Genevi2020 @EntropicBazaar No. Il punto di rottura è stato il compromesso storico. Berlinguer. Il crollo dell'URSS… - PiranSim : @lucabattanta @cris_cersei Si ma non pensare che i boiardi di stato vanno a occhi aperti verso l'autodistruzione. I… - infoitscienza : Assassin's Creed Valhalla, ecco i numeri: lancio storico con 1,7 milioni di copie vendute, crollo sul fronte microt… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo storico Lotteria Italia: crollo storico, venduti 4,7 mln biglietti - Cronaca ANSA Nuova Europa Crollo storico di Lotteria Italia: non succedeva da quarant’anni

Secondo i dati forniti dall'agenzia specializzata Agipronews, si tratterebbe di un crollo storico che non si registrava da 40 anni.

Lotteria Italia, crollo storico: "Mai così pochi biglietti da 40 anni"

Anche la Lotteria Italia sente la crisi provocata dalla pandemia. Per l'edizione 2020 infatti sono stati acquistati appena 4,7 milioni di biglietti, un calo del 30% rispetto all'anno precedente. Secon ...

Secondo i dati forniti dall'agenzia specializzata Agipronews, si tratterebbe di un crollo storico che non si registrava da 40 anni.Anche la Lotteria Italia sente la crisi provocata dalla pandemia. Per l'edizione 2020 infatti sono stati acquistati appena 4,7 milioni di biglietti, un calo del 30% rispetto all'anno precedente. Secon ...