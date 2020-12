Cristiano Ronaldo tira le orecchie al figlio: “beve bibite gassate e mangia patate fritte, non va bene” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è un calciatore che segue sempre la perfezione, dentro e fuori dal campo è impeccabile: l’alimentazione è molto seguita nel dettaglio e gli allenamenti sono al cento per cento. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, il portoghese è diventato il calciatore più forte grazie alla sua forza di volontà. Lo juventino è molto severo anche con suo figlio, Cristiano jr. non rispetta un’alimentazione sana. E’ quanto dichiarato da CR7 dopo la conquista del titolo di “Calciatore del secolo” ai Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo tira le orecchie al figlio Cristiano Ronaldo ha deciso di tirare le orecchie a Cristinao Jr.: “Vedremo se potrà diventare un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 dicembre 2020)è un calciatore che segue sempre la perfezione, dentro e fuori dal campo è impeccabile: l’alimentazione è molto seguita nel dettaglio e gli allenamenti sono al cento per cento. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, il portoghese è diventato il calciatore più forte grazie alla sua forza di volontà. Lo juventino è molto severo anche con suojr. non rispetta un’alimentazione sana. E’ quanto dichiarato da CR7 dopo la conquista del titolo di “Calciatore del secolo” ai Globe Soccer Awards.lealha deciso dire lea Cristinao Jr.: “Vedremo se potrà diventare un ...

