Cristiano Ronaldo: “Mio figlio? Mi arrabbio e ci litigo quando mangia patatine fritte” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Mio figlio? Mi arrabbio e ci litigo quando mangia patatine fritte e cose simili”. A dirlo è Cristiano Ronaldo che nel corso della conferenza stampa dopo la premiazione dei Globe Soccer Awards si è lasciato andare e ha parlato di una cosa molto personale come il rapporto che ha con suo figlio Cristiano jr. “Non credo che attualmente abbia quello che serve per arrivare al top. A volte sono duro con lui perché beve Coca-Cola e Fanta. Mi arrabbio e ci litigo quando mangia patatine fritte e cose simili, lui sa che non mi piace questa cosa. Anche i miei bambini più piccoli quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Mio? Mie cie cose simili”. A dirlo èche nel corso della conferenza stampa dopo la premiazione dei Globe Soccer Awards si è lasciato andare e ha parlato di una cosa molto personale come il rapporto che ha con suojr. “Non credo che attualmente abbia quello che serve per arrivare al top. A volte sono duro con lui perché beve Coca-Cola e Fanta. Mie cie cose simili, lui sa che non mi piace questa cosa. Anche i miei bambini più piccoli...

