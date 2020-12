Cristiano Ronaldo miglior giocatore del secolo: lo juventino vince il premio organizzato dal suo agente (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del secolo, almeno secondo quanto decretato ai Global Soccer Awards di Dubai, manifestazione organizzata, tra gli altri, da Jorge Mendes, che ha ottenuto anche il riconoscimento di miglior procuratore. “Voglio dire grazie a tutti, ai Globe Soccer Awards, grazie alle persone che hanno votato per me, ai miei compagni Leggi su 2anews (Di lunedì 28 dicembre 2020)è ildel, almeno secondo quanto decretato ai Global Soccer Awards di Dubai, manifestazione organizzata, tra gli altri, da Jorge Mendes, che ha ottenuto anche il riconoscimento diprocuratore. “Voglio dire grazie a tutti, ai Globe Soccer Awards, grazie alle persone che hanno votato per me, ai miei compagni

