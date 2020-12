Crisanti scioglie ogni dubbio | “Mi vaccinerò contro il Covid | i dati sono affidabili”

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andreale riserve sul vaccino: “Mia moglie si è già prenotata: vive in Inghilterra e lo farà lì. Io mi trovo a Roma ma nei prossimi giorni tornerò in Veneto e, appena possibile, miil Coronavirus”. Il 23 novembre scorsoaveva detto che “sulle basi delle conoscenze” che erano disponibili in quel momento non si sarebbe vaccinato, aggiungendo però che appena la comunità scientifica avesse validato “la bontà” dei, si sarebbe sottoposto alla vaccinazione. Un passaggio che aveva suscitato molte polemiche ma che.nel frattempo, si è concretizzato. In un’intervista di Enrico Mingori su TPI aveva però specificato: “Non potrei essere più distante dai No Vax, ho solo detto che ad oggi non ...