Credera Rubbiano, allenamento con pubblico al campo da cross: sanzione e chiusura (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cremona, 28 dicembre 2020 - Un allenamento proibito sulla pista da cross di Credera-Rubbiano , con tanto di spettatori. Domenica i carabinieri sono intervenuti in seguito ad un incidente proprio sulla ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cremona, 28 dicembre 2020 - Unproibito sulla pista dadi, con tanto di spettatori. Domenica i carabinieri sono intervenuti in seguito ad un incidente proprio sulla ...

I carabinieri sono intervenuti in seguito a un incidente proprio sulla pista e hanno chiesto spiegazioni di quanto stava avvenedno ...

Mancato rispetto delle norme

Denunce e segnalazioni nell’ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri di Cremona per garantire il rispetto delle normative anti-Covid-19, nei giorni di “zona rossa” sebbene, fanno sapere i milit ...

