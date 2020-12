Covid Veneto, Crisanti: ecco cosa sta accadendo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Gli ultimi bollettini del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia hanno fatto emergere dei dati molto diversificati nelle regioni italiane: quella che sta registrando su base quotidiana il maggior incremento di nuovi casi è il Veneto, con un evidente distacco dalle altre. In Veneto più casi che nel resto d’Italia Ad oggi, 28 dicembre, i nuovi casi registrati in Veneto sono 2.782. Nel bollettino del 27 dicembre, su 8.913 nuovi contagi totali, il Veneto ne ha fatto registrare 3.337. Il giorno precedente, su 10.407 nuovi positivi, nella regione ce n’erano 2.523. Sono numeri che hanno spinto il governatore Luca Zaia ad approfondire la questione in un’intervista del Corriere della Sera, in cui spiega perché in Veneto ci sono tanti contagi. La spiegazione ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Gli ultimi bollettini del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia hanno fatto emergere dei dati molto diversificati nelle regioni italiane: quella che sta registrando su base quotidiana il maggior incremento di nuovi casi è il, con un evidente distacco dalle altre. Inpiù casi che nel resto d’Italia Ad oggi, 28 dicembre, i nuovi casi registrati insono 2.782. Nel bollettino del 27 dicembre, su 8.913 nuovi contagi totali, ilne ha fatto registrare 3.337. Il giorno precedente, su 10.407 nuovi positivi, nella regione ce n’erano 2.523. Sono numeri che hanno spinto il governatore Luca Zaia ad approfondire la questione in un’intervista del Corriere della Sera, in cui spiega perché inci sono tanti contagi. La spiegazione ...

