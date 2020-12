Covid variante inglese, 200 turisti britannici in quarantena fuggono di notte da località sciistica svizzera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Covid, 200 turisti britannici in quarantena scappano da Verbier Circa 200 turisti britannici sono fuggiti nella notte dalla lussuosa località sciistica svizzera di Verbier infrangendo le misure restrittive sulla quarantena emanate dal governo elvetico per contenere la diffusione della variante inglese del Covid scoperta nel Regno Unito. La notizia la riporta il Guardian. “Molti di loro sono rimasti in quarantena per un giorno prima di scappare indisturbati nella notte”, ha detto al quotidiano SonntagsZeitung, Jean-Marc Sandoz, portavoce del comune di Bagnes, definendo l’intera situazione “la settimana peggiore che la ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020), 200inscappano da Verbier Circa 200sono fuggiti nelladalla lussuosadi Verbier infrangendo le misure restrittive sullaemanate dal governo elvetico per contenere la diffusione delladelscoperta nel Regno Unito. La notizia la riporta il Guardian. “Molti di loro sono rimasti inper un giorno prima di scappare indisturbati nella”, ha detto al quotidiano SonntagsZeitung, Jean-Marc Sandoz, portavoce del comune di Bagnes, definendo l’intera situazione “la settimana peggiore che la ...

