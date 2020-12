Covid. Vaccino si o vaccino no? Cosa pensano i cittadini (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Covid, solo 20% degli operatori Rsa bresciane ha aderito al vaccino #Covid - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - SkyTG24 : #AstraZeneca ha così comunicato l'efficacia del vaccino sviluppato dall'azienda e dall'Università di #Oxford, che s… - Antonio01836946 : @GagliardoneS @Twitter Hai ragione, un mondo di ragione. Comunque, hanno trovato il vaccino per il Covid_19 perché… - RavazzaniGuido : RT @Adnkronos: #Vaccinocovid, 'braccialetti verdi per chi lo fa' -