Covid | Sudafrica oltre il milione di contagi Thailandia vieta l’ingresso

(Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – All’indomani dell’avvio del piano di vaccinazione nell’Unione Europea, che punta a immunizzare 450milioni di persone, il Covid-19 segna un nuovo triste primato nel mondo: in Sudafrica – tra i Paesi più colpiti del Continente – è stata raggiunta la soglia del milione di contagi, come hanno confermato le autorità. Solo negli ultimi sette giorni quasi 83.000 persone hanno contratto il virus, a cui si è aggiunta la nuova variante rilevata anche nel Regno Unito. Intervistato dal Sunday Times, l’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, ha dichiarato che il vaccino attualmente in sperimentazione dovrebbe essere efficace anche rispetto alla nuova variante, e per averne la certezza “stiamo continuando ad effettuare i test”. Lo stesso ha detto anche Ugur Sahin, il Ceo della Pfizer Biontech, il cui vaccino è in corso di sperimentazione anche in Sudafrica. IN GIAPPONE SETTE POSITIVI ALLA ‘VARIANTE INGLESE’ ARRIVATI DAL REGNO UNITO