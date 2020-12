Covid | scoperta “variante italiana” | Cosa cambia per il vaccino

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Alfie Borromeo In Italia sembra che sia stataunadi coronavirus “molto simile alla famigeratainglese“. Si tratterebbe di unache circola dai primi di agosto nel nostro Paese, ed è stata individuata a Brescia. Ne ha dato annuncio Arnaldo Caruso, presidente della Societàdi virologia (Siv-Isv), all’Adnkronos Salute, precisando che questa mutazione “precede laemersa solo a fine settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, e potrebbe anche esserne un precursore”. Laè avvenuta casualmente osservando una persistenza virale anomala in un paziente che aveva sofferto di-19 in aprile – ha spiegato Arnaldo Caruso -. Anche dopo la guarigione, i tamponi ...