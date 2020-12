Covid, scoperta 'variante italiana': circola da agosto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - di Paola Olgiati "circola dai primi di agosto in Italia una variante" di coronavirus Sars-CoV-2 "molto simile alla famigerata variante inglese". Una "variante italiana" scoperta a Brescia, "che precede la variante emersa solo a fine settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, e potrebbe anche esserne un precursore". Lo annuncia all'Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili. La variante individuata, spiega, "ha diversi punti di mutazione nella proteina ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - di Paola Olgiati "dai primi diin Italia una" di coronavirus Sars-CoV-2 "molto simile alla famigeratainglese". Una "a Brescia, "che precede laemersa solo a fine settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, e potrebbe anche esserne un precursore". Lo annuncia all'Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Societàdi virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili. Laindividuata, spiega, "ha diversi punti di mutazione nella proteina ...

