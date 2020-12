Covid | scoperta choc | già da agosto è presente una ’variante italiana’ Forse è la prima in Ue

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 dicembre 2020) No vabbè: partito in punta di piedi o scorso anno dalla Cina, il coronavirus ha via via investito il pianeta, andando poi a ‘modificarsi’ attraverso differenti mutazioni legate alla territorialità, come dimostrano le recenti varianti inglese o africana. Ma oggi da Brescia giunge l’ennesima novità: “In Italia dai primi dicircola una variante di coronavirus Sars-CoV-2, molto simile alla famigerata variante inglese“. Ad annunciarlo è stata la Società italiana di virologia (Siv-Isv), il cui direttore, Arnaldo Caruso (presidente della, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili), ha affermato che si tratterebbe di una “variante italiana, che precede la variante emersa solo a fine settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, e ...