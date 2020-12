Covid, scatta il Piano vaccini: “In Italia 13 milioni di vaccinati fra 4 mesi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Italia e gli Italiani sono davanti a una svolta. Speriamo tutti decisiva. Una svolta per sconfiggere il coronavirus. “Finalmente abbiamo l’arma per vincere la guerra“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista alla Stampa il 28 dicembre. Affermazioni che danno l’idea di come il governo si stia attrezzando, almeno nelle intenzioni, per perseguire il vero … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’e glini sono davanti a una svolta. Speriamo tutti decisiva. Una svolta per sconfiggere il coronavirus. “Finalmente abbiamo l’arma per vincere la guerra“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista alla Stampa il 28 dicembre. Affermazioni che danno l’idea di come il governo si stia attrezzando, almeno nelle intenzioni, per perseguire il vero … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

