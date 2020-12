Covid | promettono vaccini spacciandosi per operatori dell’Asl genovese

Leggi su dire

(Di lunedì 28 dicembre 2020) GENOVA – Nessun operatore dell’Asl3 genovese ha il compito di chiamare gli assistiti per fissare “appuntamenti per la vaccinazione Covid-19 a domicilio”. È la stessa azienda sanitaria ad avvisare i cittadini dopo una serie di segnalazioni di utenti che che riferiscono di essere stati contattati da “sedicenti operatori Asl” per l’effettuazione a domicilio della vaccinazione anti Covid.