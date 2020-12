Covid | oggi 8 585 positivi e 445 morti Cala il tasso di contagio

Leggi su agi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - In lieve calo i nuovi casi diin Italia: 8.585 oggi contro 8.913 di ieri. Per di più, a differenza di quanto accade di solito il lunedì, con più tamponi del giorno prima: 68.681 oggi contro i 59.879 di ieri. Ildi, ossia il rapporto positivi-tamponi, scende così dal 14,88% di ieri al 12,49% di oggi. In aumento invece i decessi, 445 (ieri 305), per un totale di 72.370. In leggero calo le terapie intensive, -15 (ieri invariate), 2.565 in tutto, mentre per il secondo giorno di fila aumentano i ricoveri ordinari, 361 in più (ieri 259), per un totale di 23.932. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è sempre il Veneto (+2.782), l'unica con aumento a quattro cifre. Seguono Lazio (+966), Emilia Romagna (+750), Sicilia (+650), Puglia (+645) e Lombardia ...