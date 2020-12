Covid, lutto nel mondo della politica: morto Sebastiano Sorrentino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – lutto per Covid nel mondo della politica campana. E’ morto, all’età di 75 anni , Sebastiano Sorrentino. L’ex sindaco di Marigliano, già consigliere regionale della Campania per tre legislature, si è spento oggi dopo diversi giorni di ricovero al Covid Hospital del Cotugno di Napoli. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati appresa la notizia. “Ci mancheranno moltissimo la sua coerenza e la sua lealtà, cui ha improntato la sua vita e la sua azione politica, dimostrando un forte radicamento al territorio ed un profondo amore per la Campania, un modello di umanità e di politica che, oggi più mai, rappresenta un esempio ed un punto di riferimento”. Ha ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –pernelcampana. E’, all’età di 75 anni ,. L’ex sindaco di Marigliano, già consigliere regionaleCampania per tre legislature, si è spento oggi dopo diversi giorni di ricovero alHospital del Cotugno di Napoli. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati appresa la notizia. “Ci mancheranno moltissimo la sua coerenza e la sua lealtà, cui ha improntato la sua vita e la sua azione, dimostrando un forte radicamento al territorio ed un profondo amore per la Campania, un modello di umanità e diche, oggi più mai, rappresenta un esempio ed un punto di riferimento”. Ha ...

