Covid, la Spagna avrà un registro per chi rifiuta il vaccino (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' ormai partito il vaccino anche in Europa e ci sono paesi che già provano a correre ai ripari per quella frangia di popolazione che non vuole farlo. La Spagna, ad esempio, prenderà i nomi di chi rifiuterà il vaccino. Spagna, registro con nomi Il siero contro il coronavirus non sarà obbligatorio come anche anche in Italia ma chi deciderà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

