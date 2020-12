Covid, la sottosegretaria Zampa: De Luca vaccinato? Ancora una volta ha ignorato le indicazioni del Governo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Com’è stato possibile che il governatore della Campania, Vincenzo DE Luca, abbia fatto ieri la vaccinazione anti-Covid? “Questo bisogna chiederlo a lui”, ma “certamente non ha rispettato i criteri indicati dal ministero della Salute. Non è la prima volta che non le rispetta, o ritiene che le indicazioni fornite da ministero e Governo non siano di suo gradimento”. Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Faccio notare – ha ricordato l’esponente del Pd – che le indicazioni che il ministero ha dato erano assolutamente distanti” dal comportamento di De Luca. “Nelle priorità date c’erano medici, operatori socio-sanitari e anziani delle Rsa”. Il V-Day del 27 dicembre “era una giornata simbolica – ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Com’è stato possibile che il governatore della Campania, Vincenzo DE, abbia fatto ieri la vaccinazione anti-? “Questo bisogna chiederlo a lui”, ma “certamente non ha rispettato i criteri indicati dal ministero della Salute. Non è la primache non le rispetta, o ritiene che lefornite da ministero enon siano di suo gradimento”. Così laalla Salute, Sandra, intervenuta ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Faccio notare – ha ricordato l’esponente del Pd – che leche il ministero ha dato erano assolutamente distanti” dal comportamento di De. “Nelle priorità date c’erano medici, operatori socio-sanitari e anziani delle Rsa”. Il V-Day del 27 dicembre “era una giornata simbolica – ...

