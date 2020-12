Covid, la neve ferma il vaccino: a rischio 470mila dosi bloccate per il maltempo. Piemonte e Liguria annunciano il rinvio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un carico di 470mila dosi che rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la neve. Slitta almeno di un giorno nelle varie regioni l'arrivo del vaccino anti-Covid della ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un carico diche rischia per ora di restare in Belgio a causa del, bloccato per la. Slitta almeno di un giorno nelle varie regioni l'arrivo delanti-della ...

