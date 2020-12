Covid Italia, bollettino oggi 28 dicembre: 8.585 contagi e 445 morti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di lunedì 28 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 8.585 (ieri 8.913). I morti 445 (ieri 298).Vaccino Covid Italia, il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus, ildi lunedì 28. I nuovinelle ultime 24 ore sono 8.585 (ieri 8.913). I445 (ieri 298).Vaccino, il...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MediasetTgcom24 : Covid, la prima vaccinata in Italia: 'E' un momento che non dimenticheremo mai' #Coronavirusitalia… - DarioNardella : Sono arrivate le prime dosi del vaccino anti Covid. È il #VaccineDay, il primo giorno della rinascita. Per Firenze,… - corra_franco : RT @RadioSavana: Televisione e giornali di regime in Italia: 'Covid Svezia, a Stoccolma terapie intensive piene al 99%.' Nel video Stoccolm… - mummy53690440 : Covid Italia, bollettino oggi 28 dicembre: 8.585 contagi e 445 morti. Tasso di positività scende al 12,4%… -