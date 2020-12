Covid | Italia arancione per tre giorni prima della nuova stretta

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Negozi aperti e spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione. Dopo la“rossa” di Natale l’si colora diper tre. Da oggi, 28 dicembre, al 30 i negozi potranno riaprire i battenti fino alle 21 e, fra le 5 e le 22, si potrà circolare liberamente all’interno del Comune. Restano chiusi al pubblico bar e ristoranti ma con la possibilità del servizio d’asporto o a domicilio. Per un pranzo o una cena fuori bisognerà attendere il 7 gennaio. Sul fronte degli spostamenti sarà concesso anche, una sola volta al giorno, varcare i confini del proprio Comune per far visita ad amici o parenti. Anche in questo caso, come previsto per le visite di Natale, il limite è di due persone a famiglia oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non ...