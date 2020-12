Covid, in Germania degli operatori sanitari sono stati vaccinati con 5 dosi per errore (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo quanto riferito da Der Spiegel, in una casa di cura Stralund, nel Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, alcuni operatori sanitari hanno ricevuto per errore una quantità pari a cinque volte la dose prevista del vaccino contro il Covid-19. La causa sarebbe stata un’errata lavorazione nella preparazione delle siringhe. Si tratta di sette donne e un uomo; quattro di loro sono ricoverate in osservazione in ospedale come misura precauzionale in seguito alla manifestazione di sintomi simil-influenzali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo quanto riferito da Der Spiegel, in una casa di cura Stralund, nel Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, alcunihanno ricevuto peruna quantità pari a cinque volte la dose prevista del vaccino contro il-19. La causa sarebbe stata un’errata lavorazione nella preparazione delle siringhe. Si tratta di sette donne e un uomo; quattro di lororicoverate in osservazione in ospedale come misura precauzionale in seguito alla manifestazione di sintomi simil-influenzali. SportFace.

