Covid, in Campania la curva dei contagi risale sopra il 9%. 33 morti (15 nelle ultime 48 ore) (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 433 positivi al Coronavirus, 1.179 guariti e 33 decessi, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 388 e i sintomatici 45. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 186.564, i morti sono 2.719 e le guarigioni 104.549. I tamponi processati complessivamente 1.997.527 di cui 4.650 eseguiti ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 98 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.422 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

