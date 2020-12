Covid | il pranzo di beneficenza del Cardinale Sepe diventa un dono

Leggi su anteprima24

Napoli – Unal posto del tradizionaleofferto, ogni anno, alle persone e alle famiglie indigenti. La crisi epidemiologica in atto e la persistente diffusione del contagio da-19, infatti, hanno indotto ilCrescenzio, Arcivescovo Metropolita di Napoli, e il Generale C.A. Giuseppenicola Tota, Comandante delle Forze Operative Sud, a non far mancare ai senza dimora e a coloro che vivono nella indigenza un gesto di attenzione, di vicinanza e di solidarietà. Con il contributo dell'Azienda Divella di Bari, pertanto, sono state preparate mille buste/, in cui sono stati inseriti alimenti di pronto consumo e anche prodotti offerti dalla Società Pezt Co Srl di Adro (BS), che verranno distribuite in tutte le mense Caritas e ...