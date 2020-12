Covid, il 'day after' dei vaccinati: "Tutto bene, solo braccio indolenzito" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Ieri il V-Day da 'testimonial' del vaccino anti Covid in Lombardia. Ma oggi com'è il 'day after' del virologo Fabrizio Pregliasco, "Io sto benissimo. Niente febbre, né altri sintomi. L'unico problema che ho avuto stamattina è stato la neve, tanta, che mi ha bloccato il cancello. Mi è toccato armarmi di badile e spalare", scherza Corti. "Oggi sono al lavoro sereno", spiega tornando serio. "Il mio è un messaggio di tranquillità" rivolto alle persone che nutrono diffidenze. "Si continua con la routine", conclude. "E come medici di famiglia ci aspettiamo nelle prossime settimane di essere coinvolti anche nella programmazione del vaccino quando sarà da somministrare a tutti i cittadini". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Ieri il V-Day da 'testimonial' del vaccino antiin Lombardia. Ma oggi com'è il 'day' del virologo Fabrizio Pregliasco, "Io sto benissimo. Niente febbre, né altri sintomi. L'unico problema che ho avuto stamattina è stato la neve, tanta, che mi ha bloccato il cancello. Mi è toccato armarmi di badile e spalare", scherza Corti. "Oggi sono al lavoro sereno", spiega tornando serio. "Il mio è un messaggio di tranquillità" rivolto alle persone che nutrono diffidenze. "Si continua con la routine", conclude. "E come medici di famiglia ci aspettiamo nelle prossime settimane di essere coinvolti anche nella programmazione del vaccino quando sarà da somministrare a tutti i cittadini".

Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) – Ieri il V-Day da ‘testimonial’ del vaccino anti Covid in Lombardia. Ma oggi com’è il ‘day after’ del virologo Fabrizio Pregliasco, scudo all’ospedale Niguarda di ...

Covid, tutti i ciociari protagonisti delle prime vaccinazioni: domani si comincia anche nella Asl di Frosinone

Il grande cuore dei Ciociari, commuove l’Italia nel giorno del V-Day. Quella di ieri è stata la giornata della speranza per guardare oltre il muro della pandemia: all’Istituto Spallanzani di Roma c’è ...

Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) – Ieri il V-Day da 'testimonial' del vaccino anti Covid in Lombardia. Ma oggi com'è il 'day after' del virologo Fabrizio Pregliasco, scudo all'ospedale Niguarda di ...