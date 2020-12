Covid, Gori: «Il Comune parte offesa nell’inchiesta della Procura per epidemia» (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Giunta del Comune di Bergamo ha deliberato di dichiarare il Comune persona offesa, nell’indagine per epidemia colposa. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Giunta deldi Bergamo ha deliberato di dichiarare ilpersona, nell’indagine percolposa.

CirianiCarlo : RT @Miti_Vigliero: Covid: Gori, Comune Bergamo persona offesa in indagine pm - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Covid: Gori, Comune Bergamo persona offesa in indagine pm - Miti_Vigliero : Covid: Gori, Comune Bergamo persona offesa in indagine pm - Ultima Ora - ANSA - LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: #Covid, @giorgio_gori: 'Procedimento per epidemia colposa, Bergamo sarà persona offesa' - brongosalvatore : RT @Adnkronos: #Covid, @giorgio_gori: 'Procedimento per epidemia colposa, Bergamo sarà persona offesa' -