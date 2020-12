Covid, Germania: iniettate per sbaglio 5 dosi di vaccino a testa a otto persone (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Europa ha avuto inizio la prima fase delle vaccinazioni. In Germania un grave errore che ha portato al ricovero precauzionale quattro dipendenti di una casa di cura. Dopo la Gran Bretagna, l’intera comunità Europea ha iniziato la prima fase di vaccinazione anti-Covid. I primi ad essere stati vaccinati sono personale sanitario e ospiti di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Europa ha avuto inizio la prima fase delle vaccinazioni. Inun grave errore che ha portato al ricovero precauzionale quattro dipendenti di una casa di cura. Dopo la Gran Bretagna, l’intera comunità Europea ha iniziato la prima fase di vaccinazione anti-. I primi ad essere stati vaccinati sono personale sanitario e ospiti di L'articolo proviene da Inews.it.

