Covid, Elisabetta Canalis fa una gaffe clamorosa: il VIDEO è virale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Elisabetta Canalis torna a far parlare di sé nelle ultime ore, la bellissima e amata showgirl fa una clamorosa gaffe che non passa inosservata Elisabetta Canalis torna ad attirare non poco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020)torna a far parlare di sé nelle ultime ore, la bellissima e amata showgirl fa unache non passa inosservatatorna ad attirare non poco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

SkyTG24 : Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti… - passerrata : RT @EmilianaCarifi: Se il ceppo covid inglese ha la stessa durata della regina Elisabetta siamo fottuti - Diamant22769616 : Raga ma è normale che signi solo i ragazzi del gf??? Mi sono sognata che Elisabetta stava sotto casa mia in un radu… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti più buie c… - VtladybirdR : RT @SkyTG24: Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti più buie c… -