Covid: ecco perché il vaccino Pfizer si chiama Comirnaty (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il vaccino Covid-19 di Pfizer e BioNTech, si chiama Comirnaty: il nome mescola insieme i concetti di comunità, immunità, mRNA e Covid Il vaccino Covid-19 di Pfizer e BioNTech, il primo a entrare in commercio nei Paesi occidentali, ha finalmente anche un nome, un marchio: Comirnaty. Il brand, così si dice nel linguaggio tecnico, mescola insieme… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il-19 die BioNTech, si: il nome mescola insieme i concetti di comunità, immunità, mRNA eIl-19 die BioNTech, il primo a entrare in commercio nei Paesi occidentali, ha finalmente anche un nome, un marchio:. Il brand, così si dice nel linguaggio tecnico, mescola insieme… L'articolo Corriere Nazionale.

WRicciardi : Vax-Day, ecco le risposte dell'Iss alle bufale sul vaccino anti Covid - repubblica : Vax-Day, ecco le risposte dell'Iss alle bufale sul vaccino anti Covid - fattoquotidiano : #VACCINEDAY Alle 7.20 della mattina del 27 dicembre le prime tre persone in Italia sono state vaccinate contro il… - tutto_travaglio : #Vaccino Covid, il direttore delle malattie infettive di Pavia: 'Ecco perché lo farò' - mitsouko1 : RT @ilgiornale: AstraZeneca e Sputnik V hanno deciso di unire le forze per creare il mix di due vaccini in uno: a breve inizieranno i test.… -