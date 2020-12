Covid, dagli infermieri stremati ai vaccini: le foto simbolo della pandemia in Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dalle scene drammatiche della prima ondata a quelle dei lockdown. Dai sanitari colpiti duramente dall'emergenza alle prime vaccinazioni allo Spallanzani, fino alla dottoressa Malara, premiata come personaggio dell'anno durante Sky TG24 LIVE IN. Sono queste le istantanee e i volti diventati il simbolo della pandemia in Italia. Da Nord a Sud, ecco le immagini più iconiche Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dalle scene drammaticheprima ondata a quelle dei lockdown. Dai sanitari colpiti duramente dall'emergenza alle prime vaccinazioni allo Spallanzani, fino alla dottoressa Malara, premiata come personaggio dell'anno durante Sky TG24 LIVE IN. Sono queste le istantanee e i volti diventati ilin. Da Nord a Sud, ecco le immagini più iconiche

SkyTG24 : Covid, dagli infermieri stremati ai vaccini: le foto simbolo della pandemia in Italia - TeresaBellanova : In collegamento con @Assoittica e alla Rete degli Istituti Alberghieri dell'Ittico per la presentazione di un Ricet… - caritas_milano : Grazie di cuore per il sostegno di @UniCredit_IT attraverso il Fondo Carta Etica. Famiglie e persone gravemente co… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, accordo bilaterale tra la Germania e Biontech per l’acquisto di 30 milioni di dosi fuori dagli acc… - fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, accordo bilaterale tra la Germania e Biontech per l’acquisto di 30 milioni di dosi fuori dagli… -