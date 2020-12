Covid, Dadone: 'No obbligo vaccino per dipendenti pubblici' (Di lunedì 28 dicembre 2020) 'Non sono una grande appassionata dell'obbligo, soprattutto in campo vaccinale. Credo sia più giusta una forte raccomandazione per riuscire a raggiungere l'immunità di gregge'. Così il ministro della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) 'Non sono una grande appassionata dell', soprattutto in campo vaccinale. Credo sia più giusta una forte raccomandazione per riuscire a raggiungere l'immunità di gregge'. Così il ministro della ...

