Covid, da oggi Italia arancione: ecco cosa si può fare e cosa è vietato (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo alcuni giorni in zona rossa, da lunedì 28 dicembre tutto il Paese cambia colore: fino al 30 si passa in arancione (così come il 4 gennaio). Di conseguenza cambiano le regole: in queste date ci si potrà spostare liberamente all'interno dei Comuni fra le 5 e le 22. Quindi sarà possibile andare a fare visita ad amici e parenti entro questi orari

