Covid | Crisanti su La7 | “Anche da vaccinati dovremo ancora portare la mascherina Variante inglese pesa su immunità di gregge”

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “Non sappiamo se questi vaccini proteggano dall’infezione. Proteggono sicuramente dalla malattia. Il direttore di Moderna ha affermato che questi vaccini di fatto possono rendere le persone protette, ma portatori asintomatici. Quindi, almeno fino al 10 settembre, non credo che una persona vaccinata debba smettere dilao osservare determinate misure di distanziamento e di protezione”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira”, su La7, da Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. Lo scienziato fauna puntualizzazione doverosa sull‘di, che, secondo le previsioni, in Italia dovrebbe essere raggiunta entro il 10 settembre 2021, ...

Il virologo ha spiegato infatti che "Questi vaccini proteggono dalla malattia, ma non necessariamente possono proteggere dalla infezione".Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 28 dicembre. Nelle ultime 24 ore 2.782 nuovi casi in Veneto, 181 in Toscana. Continuano in Italia e nell’Uni ...