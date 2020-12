Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, ma da test rapidi e da zona gialla”” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Secondo Zaia il boom di contagi in Veneto dipende dall’alto numero di tamponi? No, la Lettura è sbagliata. E’ vero che teoricamente più tamponi si fanno e più si interrompe la catena di trasmissione, ma questo dovrebbe essere seguito dalla diminuzione dei casi e dei morti. Qui abbiamo un aumento di casi e di morti senza precedenti“. Così, a “L’aria che tira” (La7), Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova , smentisce la tesi del presidente regionale Veneto Luca Zaia, il quale oggi, in una intervista al Corriere della Sera, ha imputato l’alto numero di contagi nella sua regione alle migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Secondoildiindall’alto numero di? No, la. E’ vero che teoricamente piùsi fanno e più si interrompe la catena di trasmissione, ma questo dovrebbe essere seguito dalla diminuzione dei casi e dei morti. Qui abbiamo un aumento di casi e di morti senza precedenti“. Così, a “L’aria che tira” (La7), Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova , smentisce la tesi del presidente regionaleLuca, il quale oggi, in una intervista al Corriere della Sera, ha imputato l’alto numero dinella sua regione alle migliaia di ...

