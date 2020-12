Covid, cos’è la terapia a base di anticorpi che può dare immunità ai soggetti a rischio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli anticorpi monoclonali sono l’altra grande arma che, insieme ai vaccini, ci restituirà la nostra vita nel corso del 2021. In Gran Bretagna è appena partita l’ultima fase di sperimentazione su un farmaco che potrebbe neutralizzare lo sviluppo di sintomi legati alla Covid-19 e così proteggere sia chi non si può vaccinare – come gli immunodepressi – sia chi non abbia ancora avuto accesso ai programmi di immunizzazione pubblici ma sia entrato in contatto con un positivo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli anticorpi monoclonali sono l’altra grande arma che, insieme ai vaccini, ci restituirà la nostra vita nel corso del 2021. In Gran Bretagna è appena partita l’ultima fase di sperimentazione su un farmaco che potrebbe neutralizzare lo sviluppo di sintomi legati alla Covid-19 e così proteggere sia chi non si può vaccinare – come gli immunodepressi – sia chi non abbia ancora avuto accesso ai programmi di immunizzazione pubblici ma sia entrato in contatto con un positivo.

