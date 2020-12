Covid Campania, lieve aumento dell'indice di contagio: 9,31%. E ci sono altri 33 morti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: 433 positivi su 4.650 tamponi (per un totale di 186.564 su 1.997.527), di cui 388 asintomatici e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino'Unità di Crisia Regione: 433 positivi su 4.650 tamponi (per un totale di 186.564 su 1.997.527), di cui 388 asintomatici e...

AlessLongo : Attivo da qualche ora il call center immuni per i positivi al covid 800 91 24 91 Farà quello che i sanitari non vo… - RedazioneTvcity : Covid-19: in Campania oggi registrati 433 casi di positività - - PersempreNadia : RT @ChiodiDonatella: #VACCINO A #DELUCA NEL #VDAY: PRIMA GLI '#SCERIFFI'... Il #governatore #Pd della #Campania arraffa la fiala e se ne f… - ottopagine : Covid-19 in Campania, 433 nuovi positivi e 33 decessi - mattinodinapoli : Covid Campania, lieve aumento dell'indice di contagio: 9,31%. E ci sono altri 33 morti -