Covid, Arcuri: 'In arrivo martedì 469.950 dosi di vaccino' (Di lunedì 28 dicembre 2020) commenta Ansa A partire da martedì arriveranno in Italia 'le prime 469.950 dosi del vaccino, previste dal contratto sottoscritto dall'Unione Europea'. Lo ha detto il commissario per l'emergenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) commenta Ansa A partire daarriveranno in Italia 'le prime 469.950del, previste dal contratto sottoscritto dall'Unione Europea'. Lo ha detto il commissario per l'emergenza ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - TizianaFerrario : Dopo gli squilli di trombe sull'arrivo dei primi vaccini allo Spallanzani mi piacerebbe vedere in modo chiaro con c… - RobertoBurioni : Leggo che dopo le prime 10.000 dosi la successiva spedizione arriverà il 30 gennaio. Questo significa che dopo lo s… - GianMarcoMelosu : RT @belida11: @Cartabellotta In Italia i numeri della vaccinazione simbolica del V-Day sono superflui. Ma da domani, che comincia la vaccin… - belida11 : @Cartabellotta In Italia i numeri della vaccinazione simbolica del V-Day sono superflui. Ma da domani, che comincia… -