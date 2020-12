Covid, ‘appena’ 58 nuovi positivi ma risale all’11% rapporto test – contagiati (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono “appena” 58 i nuovi positivi giornalieri nel Casertano, ma il dato, seppur basso come valore in sé, acquista ben altro significato se confrontato con il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono 519; il rapporto tra test e positivi è dunque dell’11,1%, in risalita rispetto al trend registrato a dicembre. Continua a salire inoltre il numero delle vittime: sono sette nell’ultima giornata, 377 da inizio pandemia. Attualmente nel Casertano si contano 5189 persone positive, oltre ottomila in meno rispetto ad un mese fa, quando sono iniziati a crescere i guariti facendo abbassare il numero dei contagiati. Migliora la situazione nei singoli comuni; Avera è la città con il maggior numero di psitivi (397), con il capoluogo Caserta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono “appena” 58 igiornalieri nel Casertano, ma il dato, seppur basso come valore in sé, acquista ben altro significato se confrontato con il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono 519; iltraè dunque dell’11,1%, in risalita rispetto al trend registrato a dicembre. Continua a salire inoltre il numero delle vittime: sono sette nell’ultima giornata, 377 da inizio pandemia. Attualmente nel Casertano si contano 5189 persone positive, oltre ottomila in meno rispetto ad un mese fa, quando sono iniziati a crescere i guariti facendo abbassare il numero dei. Migliora la situazione nei singoli comuni; Avera è la città con il maggior numero di psitivi (397), con il capoluogo Caserta ...

