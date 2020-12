Covid, altro lutto per il mondo dello spettacolo: addio al noto cantautore (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Covid-19 continua a mietere vittime, anche illustri, nel mondo. Nelle ultime ore, un’altra personalità autorevole nello spettacolo ci ha lasciato per via del virus Sono giorni cruciali per quanto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 dicembre 2020) Il-19 continua a mietere vittime, anche illustri, nel. Nelle ultime ore, un’altra personalità autorevole nelloci ha lasciato per via del virus Sono giorni cruciali per quanto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

nzingaretti : Allo #Spallanzani con i primi 5 operatori della sanità appena vaccinati. Inizia una fase nuova, un altro passo in a… - Piu_Europa : Salvini si traveste da benefattore per infrangere le norme anti covid previste nei giorni delle festività natalizie… - Ussignur_ : @VittorioBanti @LucianoBarraCar tra l'altro *dicono* che sono in tilt. Non mi risulta che gli ambulatori siano pien… - eliadome : @ombrysan @VotersItalia Siamo sicuri che oltre al Covid non giri un'altro virus? - erristilo : sul lungomare di napoli sta succedendo letteralmente un disastro, una mareggiata terribile. vedere la propria città… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altro Covid: Cina, altro vaccino pronto per test su uomo - Dalla Cina ANSA Nuova Europa Scandali

Enrico Letta lancia la sfida del G20 a presidenza italiana: “verso un nuovo ordine mondiale, l'Occidente sia unito e vincerà contro il Covid-19" ...

Coronavirus in provincia di Trapani, gli aggiornamenti del 28 Dicembre : 9 vittime, contagi giù

In Sicilia balzo di nuovi positivi al Covid-19: da 337 di Natale ai 682 di Santo Stefano (197 casi a Palermo). La distribuzione nelle province: Catania 92, Palermo 197, Messina 195, Ragusa 14, Trapani ...

Enrico Letta lancia la sfida del G20 a presidenza italiana: “verso un nuovo ordine mondiale, l'Occidente sia unito e vincerà contro il Covid-19" ...In Sicilia balzo di nuovi positivi al Covid-19: da 337 di Natale ai 682 di Santo Stefano (197 casi a Palermo). La distribuzione nelle province: Catania 92, Palermo 197, Messina 195, Ragusa 14, Trapani ...